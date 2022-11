Oroso presenta su auditorio y la sala de estudio abrirá 24 horas

Oroso. Luis Rey, alcalde de Oroso, anuncia que la esperada inauguración del nuevo auditorio del Centro Cultural Fernando de Casas Novoa de Sigüeiro llegará el jueves 24 de noviembre, a partir de las 20.30 horas y con el espectáculo humorístico Aquí Tou, protagonizado por el actor y cómico Xosé A. Touriñán. La noticia llega después de varios años de obras y suspensiones que, finalmente, han llevado a buen puerto.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes 21 de noviembre en una sala de este sociocultural por 10 euros, entregándose la recaudación íntegramente a la Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame). Rey explicó que “o interior do auditorio está practicamente rematado, á espera de completar nos vindeiros días a instalación do equipamento técnico”, y estos días también adecentarán la zona exterior del edificio. “Esta obra non foi sinxela nin doada, porque debido a problemas das empresas adxudicatarias, completamente alleos ao Concello, sufriu un retraso importante”, añadió.

En próximas semanas también completarán el acondicionamiento de una sala inteligente para que la biblioteca abra 24 horas todo el año. M.O.