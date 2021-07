Parada de autobús para Castrofeito

O PINO. A asociación de veciños de Castrofeito presentou xa o pasado 4 de marzo no Servizo de Mobilidade de Lugo unha queixa por mor do funcionamento dos servizos de transporte público que atenden á parroquia de Castrofeito, no Pino. No escrito informaban que “a empresa concesionaria está a omitir a súa parada, provocando que as persoas usuarias que se desprazan a diario a Santiago de Compostela teñan que ir coller o autobús á parada anterior ou posterior”. En resposta á denuncia, dende a Dirección Xeral de Mobilidade informaron á asociación veciñal de que o pasado mes de marzo “se iniciou un traballo de análise conxunta coa empresa titular da concesión e o Concello do Pino” coa idea de acadar unha solución “que mellora a atención do transporte público á parroquia de Castrofeito e a súa conexión con Santiago, mantendo un servizo de calidade para todas as persoas usuarias”. Finalizan respondendo que agardan resolver o problema pronto. c.e.