Prevén terminar este año la Vía Verde entre Oroso y Cerceda

ten moitos alicientes, empezando por ser un dos meirandes proxectos galegos de reciclaxe, xa que trata de reconverter máis de trinta quilómetros de camiños de ferro abandoados e sen uso nun itinerario tanto para o turismo como para os ciclistas ou deportistas que queiran gozar dun trazado asumible e seguro. Tamén está o tema das estacións abandonadas –dos raíles xa non queda nin rastro–, que poden (e deben) asumir os concellos para darlle servizos aos seus veciños e usuarios do trazado. E, por último, o prestixio que supón para a comarca ordense, que poderá unirse ao selecto e escaso clube de municipios que desfrutan deste xeito de promoción. A última foi a Vía Verde do Salnés, que beneficia xa a Caldas, Portas e Vilagarcía grazas á Deputación pontevedresa... A nosa xa está a tardar.