Protesta del BNG ordense contra el peaje de la AP-9

Ordes. Integrantes del Bloque de Ordes no han dudado en salir a la calle en defensa de sus vecinos para reclamar “ao Goberno do Estado que cumpra os acordos” adquiridos sobre la autopista AP-9, “unha conquista do BNG no pacto de investidura de Pedro Sánchez”. El problema es que ahora, un año después, no se concretaron, y menos en este municipio (por donde pasa y tiene cabina de cobro). Por ello, exigen con urgencia que se aplique “de xeito inmediato a rebaixa das peaxes” y que se impulse “a Lei de Transferencia da AP-9” a Galicia. CG