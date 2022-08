Reforman o Parque da Feira de Arzúa situado en pleno núcleo urbano

Arzúa. A Deputación da Coruña financiará con 133.946 euros o proxecto de mellora do Parque da Feira do Concello de Arzúa, situado no núcleo urbano e que presenta un elevado estado de deterioro na actualidade.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Arzúa, José Luis García, asinaron o convenio polo que a Administración provincial destinará 133.946,94 euros, o que supón o 80% do custo total do proxecto, que ascende a 167.433,68 euros. No acto participaron tamén a concelleira de Obras, Servizos e Turismo, Begoña Balado Conde, e o deputado de Economía e Facenda, Antonio Leira.

O obxectivo da actuación é o acondicionamento da explanada, demolendo os pavimentos pétreos existentes, levantando as escaleiras e tamén outros 62,5 metros cadrados para a colocación de tres novas árbores autóctonas coa correspondente superficie vexetada no contacto do Campo da Feira coa rúa Fraga do Rei.

Posteriormente executarase un novo pavimento formado por lousas rectangulares de granito silvestre moreno e instalarase o sistema de rega, que contará con 23 difusores emerxentes e 541 metros de tubaxe.

Previamente ó inicio dos traballos procederase á retirada dos elementos de mobiliario existentes (varandas, bancos, fonte e papeleiras) para o seu acopio e posterior reubicación ao remate das obras. Ademais, no espazo público tamén se colocarán catro bancos novos para disfrute da cidadanía.

Trátase desta forma dunha necesaria actuación ao atoparse o Parque da Feira en pleno núcleo urbano e presentar asemade un mal estado de conservacaión. D.C.