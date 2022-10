Ruta Tres Ríos el sábado en Touro, organizada por Galicia Senderismo

TOURO. Galicia Senderismo organiza para este sábado, día 8, la Ruta Tres Ríos. Se trata de una andaina de 19 kilómetros que tiene un precio de 13 euros por persona y para la que hay que anotarse en el teléfono 609 531 105. La Ruta Tres Ríos PR-G 121 hasta la Fervenza do Inferniño transcurre por las parroquias de Touro, Fao, Cornado y Novefontes del municipio tourense. Arranca en el Área Recreativa de A Santaia y pasa por los Muíños da Carballa, la Fervenza do Salto das Pombas, por Ponte da Laña y Ponte Basebe. Dicha ruta “recorre el margen derecho del río Ulla, para aproximarnos, en medio de un hermoso paisaje, hasta lugares tan emblemáticos en Touro como la Fervenza do Inferniño o el Pozo do Pego”, explican los organizadores. Recomiendan ropa cómoda, botas de montaña, mochila, comida y bastones de trekking. C.E.