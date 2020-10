Seixas lleva sus dos libros sobre Castelao a Oroso

Oroso. La concejalía de Muller, Educación Servizos Sociais e Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Oroso anuncia la presentación de dos libros: Castelao. Construtor da nación. Tomo I, 1886-1930 y el Tomo II, 1831-1939 de Miguel Anxo Seixas Seoane, coeditado por el Consorcio de Santiago y la Editorial Galaxia. Será este jueves en el local social de los mayores (rúa do Campo, 9 de Sigüeiro) a las 19.00 horas, y junto al autor estará Isabel Fernández Gallego y Diego Conde Gómez. Se trata, según la crítica “dunha biografía monumental, concibida por Miguel Anxo Seixas case coma un diario da vida cotiá de Castelao cos fitos da súa cronoloxía persoal e pública”, antes y después de la Segunda República. Apuntan que Anxo Seixas “deita no papel a súa paixón pola busca do pormenor significativo, o seu rigor na comprobación e descuberta de aspectos ignorados ou esquecidos”. La entrada será libre y dependerá del aforo permitido. o.d. vilar