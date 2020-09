Sigue la protesta para que se desdoble un aula en Melide

Se ha anunciado, por activa y por pasiva y desde todas las administraciones, un inicio de curso con refuerzo en profesorado y medidas de seguridad, pero esto no parece aplicarse a los 25 alumnos de 3º de Primaria del CEIP 1 de Melide, que siguen sin incorporarse al curso porque las madres y padres consideran que no se les garantiza la distancia de seguridad en un aula en la que hay cuatro alumnos con enfermedades que les sitúan en riesgo de vulnerabilidad. Los familiares siguen concentrándose por las mañanas frente al centro educativo y no llevarán a sus hijos a clase hasta que la Consellería de Educación atienda su petición de desdoblar el aula.

Con carteles en los que se pueden leer palabras como empatía, unión, solución o virus, madres, padres y alumnos protestaban de nuevo el martes para llamar la atención de unas autoridades educativas que no contestan a ninguno de sus escritos y que a la dirección y cuerpo docente del centro, que apoya las reclamaciones, han expresado su negativa, al menos de momento, a proceder a desdoblar el aula.

También desde este diario se quiso conocer la postura de Educación sobre este conflicto que deja de momento sin escolarizar a 25 alumnas y alumnos, pero a la hora de cerrar esta edición tampoco se había recibido respuesta.

Los padres aseguran estar dispuestos a mantener las concentraciones y protestas hasta obtener una solución y dicen no entender como en estos tiempos de crisis sanitaria no se da una solución que garantice la seguridad del alumnado, en especial de los cuatro escolares que están en situación de vulnerabilidad, con enfermedades como diabetes Melitus tipo uno, hipersensibilidad bronquial crónica, asmatitis y varias alergias. “Las dimensiones del aula no permiten que se mantenga la distancia de seguridad, por eso pedimos a Educación que desdoble el aula. Antes incluso contaban con un cuidador, pero también se lo han quitado”, explicó Rosa Méndez, una de las madres afectadas.

El Concello también ha expresado su apoyo a las reclamaciones de los padres, pero por el momento los 25 alumnos de 3º de Primaria siguen sin estrenar curso escolar.