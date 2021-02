Touro extende ata o 26 o concurso de disfraces

TOURO. O Concello de Touro lembra á veciñanza que ten de prazo ata o vindeiro venres, día 26, para participar no certame en liña de disfraces, que se puxo en marcha por mor da pandemia. Todas as fotografías estanse a subir nas redes sociais municipais e as tres que máis Gústame reciban faranse con agasallos. As imaxes deben enviarse ao enderezo cultura@concellodetouro.com e tamén se admiten fotos nas que non se vexan as caras dos nenos ou nenas. Ademais, animan a ser creativos e elaborar unha máscara ou anteface. Xa son moitos os pequenos que participaron non só deseñando as súas carautas, senón disfrazados dos seus personaxes favoritos. A.P.