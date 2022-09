TRAZO. O sábado Treixadura visitou Trazo para encher o municipio coa súa música. O público que se achegou ata Vilouchada, que foi moi numeroso, desfrutou, no Campo de Santa Eufemia, do seu novo disco Camiño Longo. A través das redes agradeceron o apoio do Concello e dos asistentes. C.E