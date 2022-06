Un melidense inicia una protesta indefinida para que el Juzgado ejecute la custodia compartida

Arúza. “Non teño un tempo determinado. Volverei aquí todas as mañás ata que o Xulgado se dirixa a min, modique as condicións do acordo familiar e execute a sentencia sobre a custodia colectiva. Levo así cinco anos”, comentaba este miércoles ante el Juzgado de Arzúa, un padre melidense, Juan Carlos Varela, que decidió iniciar una protesta ante el edificio judicial con una pancarta explicando su situación.

“Sentín o respaldo de moita xente que se achegaba porque se identificaba co meu problema e quería darme apoio”, indicó Varela, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Pais e Nais Separados y de familiares. El problema se inició hace cinco años, en 2017, cuando Varela pidió la modificación de las condiciones familiares y solicitó la custodia compartida de sus hijas menores, Alexia y Carla, que entonces tenían 5 años. En la vista celebrada en el Juzgado de Arzúa el 14 de diciembre de 2021 se le informó que su mujer había presentado una denuncia por violencia vicaria contra él, que fue sobreseída. El 21 de diciembre le concedieron la custodia compartida, pero seis meses después sigue sin ejercutarse. arca