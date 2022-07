A-6: promesas

INFRAESTRUCTURA La autovía A-6 de acceso a Galicia es de vital importancia y un buen ejemplo de su trascendencia viene dado por su condición de vía para llegar al macrocomplejo que Inditex tiene en Arteixo. Saben los economistas, y deberían saberlo en el Ministerio de Transportes, de la trascendencia de esta empresa en la economía del país. Suerte que el gigante gallego del textil tiene alternativas y muy diversificada su logística; si no lo hubiera hecho, un corte de estas características sería demoledor. Lo está siendo ya para otras muchas pequeñas y medianas empresas que con los precios de los combustibles disparados asumen unos costes extra que se comen todo el beneficio.

Argumenta el ministerio que en un mes su solución reducirá a 4,5 kilómetros y cinco minutos los desvíos por Pedrafita y refuta la Consellería de Política Territorial, con datos, que esa alternativa no sirve para los viajeros con destino a A Coruña (y Arteixo) y el tránsito de los transportes especiales, que por esa vía se dirigen hacia los dos grandes puertos que miran hacia el Cantábrico. Debemos suponer que los técnicos antepone su profesionalidad a los criterios políticos pero mucho nos tememos que, una vez más, Galicia va a salir perdiendo. Ha transcurrido demasiado tiempo desde que se hundieron los dos tramos del viaducto y aún no se conocen las causas. Todo va demasiado lento. Prueba evidente de que esto no es Cataluña.