A darlo todo por Galicia

Mezclar el deporte con la política puede ser un cóctel de riesgo si se agita de la manera equivocada. Sin embargo, cuando se combina de forma sana, los beneficios son indudables. Participar en una carrera de fondo o en una etapa ciclista, dos modalidades que como es conocido practica el presidente Alfonso Rueda, contribuye a forjar carácter y a desarrollar cualidades que sin duda trasladará ahora en su nueva etapa al frente de la Xunta. La principal, tener claro que cuando se sale a la carretera a hacer kilómetros, ya sea usando la bici o solo las piernas, hay que exprimirse al máximo. Levar el cuerpo al límite dejándose hasta la última gota de sudor. Llegar a la meta superando el cansancio y el dolor muscular, sobreponiéndose muchas veces a la tentación de echarse a un lado de la cuneta. Un pensamiento que es recurrente cuando se sufre, pero que un competidor nato sabe vencer. Y si aún alcanzando el objetivo no se consigue medalla, lejos de desilusionarse lo que toca es dar la mano al rival y preparar la siguiente cita. En resumen, hay que salir a darlo todo, justo el espíritu que el ya titular del Ejecutivo autonómico resaltó este sábado durante su toma de posesión. Un acto en el que aunó a amigos, adversarios y compañeros de partido poniendo la primera piedra para cumplir su promesa de servir a todos, sin distinción de donde vivan o a quien votan. En un abarrotado Pazo do Hórreo, quien será en pocos días nuevo líder del PPdeG, recibió el aplauso de Ana Pontón y Valentín Formoso. También de Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz. De históricos socialistas como Fernándo González Laxe y leyendas del PP como Romay Beccaría, Rajoy o Jesús Palmou. Fue su mañana de gloria, de celebración, antes de que empiece lo difícil de verdad. Arropado por todos ayer, a partir de hoy el ponbtevedrés tendrá que enfrentarse a decisiones complejas, la primera conformar su equipo en San Caetano, sin nadie más arriba hacia donde mirar. En soledad como cuando hay que dar pedales. Después tocará gestionar la pandemia, la llegada de los fondos europeos, la crisis industrial, el reto demográfico, la sanidad, la educación y un largo etcétera de problemas y preocupaciones de sus paisanos, que ahora serán también suyas. “Nin me son alleas nin deben selo”, es su compromiso. Un desafío que requiere estar en buena forma física y mental. “Dareino todo de min”, dijo. En esfuerzo, seguro, no va a escatimar.