A defensa de Crespo a celebración do seu Cocido máis “atípico”

colleita propia. A Feira do Cocido, tal e como a coñecemos hoxe, e outro dos seus grande proxectos que foi agrandando e desenvolvendo durante tantos anos ao frente do Concello como o mellor estímulo para afianzar a economía local e converter Lalín, e os seus produtos do campo, nun reclamo turístico e gastronónomico de primeira orde. E este impulso, que levou a Feira a ser declarada o ano pasado Festa de Interese Tutístico Internacional, non ía permitir José Crespo que fose freado por un bicho e unha pandemia, que se ben limita a súa celebración, non impide degustar o tradicional prato lalinense. E é que como el di, “o inventamos hai 23 anos, eso de San Amaro a San Valentín e o Mes do Cocido de Lalín, e non imos renunciar a elo, aínda que se faga dun xeito atípico”. “É mellor ter un 30% que nada”, di pola ocupación. Que así sea.