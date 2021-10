A ver si el Orbital va más rápido que Concheiros

si no hay retrasos, aunque es sabido que las administraciones no suelen cumplir con los plazos prometidos, a mediados de 2023 debería estar concluido y operativo el denominado enlace Orbital de Santiago, infraestructura de escaso calado que, sin embargo, tiene una importancia fundamental en el ordenamiento del tráfico en la zona norte de la capital gallega. El citado enlace, de un kilómetro de longitud y unos veinte millones de inversión, permitirá que cientos de vehículos puedan acceder a diario directamente a los polígonos industriales desde la AP9 y la autovía de Lavacolla, y a su vez ayudará a descongestionar el saturado ramal de entrada a los complejos de Costa Vella y A Sionlla desde la SC-20. Lógicamente, al área industrial de Tambre se verá también muy beneficiada con la creación de este nuevo acceso, que se completará con la construcción de un ramal menor que ha sido bautizado como Orbitaliño. Habrá que vigilar muy de cerca las obras con el fin de evitar que los plazos de conclusión empiecen a demorarse y se eternicen en el tiempo, como está ocurriendo en infraestructuras tales como la remodelación de la avenida de Lugo y la rúa do Concheiros, donde ha reinado la lentitud y la improvisación. Si eso pasase, los polígonos de Costa Vella y de A Sionlla corren un grave peligro de saturación en la entrada por el periférico, más que nada porque en las próximas semanas y meses ambos complejos incorporarán a su oferta comercial e industrial empresas con tanto tirón como Aldi o Eroski, hipermercados que atraerán, lo mismo que ya ocurre con Mercadona o Lidl, a muchos cientos de clientes procedentes no solo de Santiago, sino de toda la comarca. Si a eso le sumamos el tráfico que generan Leroy Merlin, Decathlon, Mediamark, Bricomart y las nuevas gasolineras, entre otras muchas compañías de nivel, todo indica que los atascos serán constantes en el futuro próximo. Lo dicho, o espabilan con el Orbital o esto se convertirá en una ratonera.