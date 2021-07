A vueltas con el estilo ‘parisino’

LAS DECLARACIONES que realizó el alcalde de Santiago sobre el material que se está utilizando para construir las nuevas aceras de la avenida de Lugo, una especie de asfalto rugoso, han provocado no poca hilaridad entre bastantes vecinos, pero Sánchez Bugallo tiene razón cuando afirma que en zonas muy emblemáticas de París se lleva ya mucho tiempo empleando este material con resultados excelentes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay baldosas que se puedan romper o mover, porque es mucho más fácil eliminar los desniveles, porque los socavones se arreglan en un santiamén, porque la limpieza es mucho más sencilla y porque el resultado estético en absoluto es pobre. Se trata, en todo caso, de una novedad que no se extenderá a la rúa do Concheiros, donde el Ayuntamiento ha optado por instalar gruesos bloques de piedra, y que habrá que valorar una vez pasen unos cuantos meses. Quizá entonces los vecinos que ahora tanto se quejan se muestren encantados con sus nuevas aceras, o quizá el experimento resulte un fiasco y haya que recurrir de nuevo a las baldosas tradicionales o a los bloques compactos. En todo caso, no hay más que dar una simple vuelta por la avenida de Lugo para comprobar que el área intervenida está quedando infinitamente mejor que antes, tanto por las mejoras que se han acometido en el nudo de Concheiros, donde una gran plaza sustituirá lo que era un cruce caótico y espantoso, como por las realizadas en todo el tramo que se extiende entre el conservatorio de música y el edificio de la Cruz Roja. Cuando concluyan esos trabajos, otro importante vial de la capital gallega será sometido a una remodelación en profundidad después de muchos años sin experimentar apenas variaciones. Se trata de la rúa do Hórreo, cuya estética actual es manifiestamente mejorable, algo que también ocurre en O Restollal y en toda la zona de Pontepedriña. Ojalá los urbanistas acierten con el diseño, sea o no de estilo parisino.

Beatriz Castro/Periodista