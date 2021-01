Absurda aversión por los peregrinos

EN SANTIAGO, por alguna extraña razón, siempre han existido colectivos de todo tipo especializados en criticar, o al menos tendentes a mirar con cierta ojeriza, a los peregrinos. Sus motivos son variopintos, pero pueden resumirse en que gastan poco y ensucian mucho. En los últimos tiempos también ha calado con fuerza la idea, entre diversos sectores vecinales, de que las administraciones públicas se preocupan demasiado por el bienestar de estos visitantes ocasionales y, en cambio, muy poco por los residentes de toda la vida. Esas coplas las hemos escuchado con machacona insistencia desde que la Xunta, con el objetivo de mejorar los accesos a la ciudad debido a la celebración del Xacobeo, puso en marcha hace un par de años un ambicioso plan dirigido a mejorar diversos enclaves que son punto de paso obligado para miles de peregrinos que se dirigen hacia el Obradoiro después de caminar, en ocasiones, cientos de kilómetros. Con ese espíritu, el barrio de San Lázaro ganó cómodas calzadas jalonadas por bancos, la desastrosa ruta desde el Monte do Gozo también ha mejorado bastante, la desordenada zona pegada al psiquiátrico de Conxo se está convirtiendo en una plaza estupenda y, sobre todo, el caótico, feo y peligroso cruce entre Fontiñas y Concheiros se está transformado en un área arbolada, permeable y con muchas menos barreras físicas y visuales. ¿Ganarán confort los peregrinos que nos visiten a partir de ahora y se llevarán una mejor imagen de la entrada a la ciudad? Por supuesto, pero los principales beneficiados seremos los que aquí vivimos, compramos y paseamos. Negar este hecho es tan absurdo como creer, a estas alturas de la película, que los peregrinos no dejan ni un duro en Santiago. Que les pregunten, si no, a los hosteleros con negocios cercanos al Camino. A ver qué dicen.

BEATRIZ CASTRO/Periodista