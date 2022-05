Albert Oliver: Sar rinde un merecido homenaje a una leyenda del básquet

SANTIAGO “El Monbus Obradoiro es un gran club para despedirse del baloncesto. Me voy muy contento porque creo que tomo la decisión en el momento correcto y me voy tranquilo. Además, me despido estando en un club que me ha tratado muy bien desde el primer día”. Con estas palabras se despidió ayer en rueda de prensa el base del Obra Albert Oliver, que deja el baloncesto a los 43 años, un dato que pone de manifiesto la impresionante carrera del jugador catalán. Su compromiso desde su llegada a Santiago ha sido impresionante, aportando tanto dentro como fuera de la cancha. Hoy, en Sar, se despedirá de la afición obradoirista, y lo hará en un ambiente de gran fiesta, después de que el equipo santiagués sellase el pasado miércoles la permanencia, un año más, en la Liga ACB. Tal y como destacó ayer Moncho Fernández, se retira “una leyenda del baloncesto”.