Alcohol: ¿podemos dar lecciones a alguien?

NADA HAY QUE OBJETAR, todo lo contrario, a que las administraciones públicas pongan en marcha campañas dirigidas a frenar el consumo de alcohol entre los más jóvenes. Este fin de semana, de hecho, se anunció una nueva acción de este tipo impulsada por la Xunta y por la Fundación Alcohol y Sociedad, que pondrán en marcha una experiencia piloto en varios institutos de Santiago con el fin de alertar a los alumnos de Secundaria de las nefastas consecuencias que tiene para su salud meterse en la dinámica de los botellones y de las fiestas regadas con bebidas de alta graduación, y solo cabe esperar que el esfuerzo dé resultados positivos. Sin embargo, por desgracia, todo hace indicar que será una experiencia más que pasará sin pena ni gloria, porque es un hecho que infinidad de jóvenes asocian diversión con consumo de alcohol y que esa tendencia, lejos de disminuir, parece aumentar año tras año. Solo hay que dar una vuelta por Compostela cualquier tarde festiva, como ocurrió este sábado o el domingo, para comprobar que lo que están bebiendo en los parques y soportales no es precisamente agua de manantial. Se supone que muchos no están a esos quehaceres, sino haciendo deporte, escuchando música o charlando sin más, pero también llama mucho la atención la gran cantidad de jóvenes –ya no adolescentes, sino algo mayores– que salen de los supermercados cargados con bolsas repletas de botellas de ginebra, ron o lo que se tercie. La conclusión que se puede obtener de todo esto es que la juventud, por lo general, no concibe una fiesta si no hay alcohol de por medio, aunque esta conducta no debería extrañarle a nadie. ¿O es que acaso los adultos nos comportamos de otra forma? ¿Estamos en disposición de dar lecciones a alguien en cuestiones como esta? Va a ser que no.

BEATRIZ CASTRO/Periodista