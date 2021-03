Andrea San Xurxo publica o seu primeiro libro con só 17 anos

SANTIAGO Con só 17 anos, Andrea San Xurxo, estudiante de Artes Plásticas no IES de Sar, presentou onte o seu primeiro libro, Memorias dunha estrela, no que compila unha serie de poemas que no seu día foron premiados en diferentes certames literarios. Escrito en galego e cunha voz feminista, a publicación desta obra supón un paso máis na súa prolífica carreira como escritora, pese a súa xuventude. Di que é un libro cargado de luz, mais tamén de oscuridade, pero sobre todo, engade, é unha homenaxe a súa avoa, á que estaba moi unida. A súa perda, cando Andrea só tiña 12 anos, foi o inicio da súa paixón por escribir, e dende entón acumula moitísimos recoñecementos, o primeiro, o certame literario do Concello de Ames. Xa coa mirada na etapa universitaria, ten claro o seu futuro: a literatura e a comunicación audiovisual. Parabéns