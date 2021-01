AP-9: la paciencia tiene un límite

peajes. Tiene razón el presidente del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, cuando constata que los Presupuestos del Estado se aprobaron hace apenas un par de semanas y que no todo se puede solucionar en un día. Sin embargo, tendría que explicar mejor el también senador socialista a qué se refiere cuando pide paciencia a los gallegos en una cuestión como la rebaja de los peajes de la AP-9 que lleva décadas encima de la mesa. También cuando el economista de Noia se desempeñaba como parlamentario en la Cámara do Hórreo o incluso cuando fue candidato a la presidencia de la Xunta. Años de espera por un descuento que nunca llega agravado, además, por el hecho de que por cuarta vez consecutiva la vía que vertebra la comunidad de norte a sur fue la que más se encareció de todo el país después de que terminasen de sonar las campanadas, mientras en otras latitudes las tarifas no sólo descienden sino que desaparecen. Un recargo del 0,92 % en plena crisis del coronavirus que choca con los descensos generalizados de entre el 0,08 y el 0,11 % que presentan la mayoría de estas infraestructuras. Todo ello sin que, por ahora, los conductores perdiesen los nervios. Eso sí, todo tiene un límite. También el AVE, recordemos, iba a llegar en 1993 según auguró en su día Abel Caballero, y ya en 2021 aún hay dudas de que vaya a estar terminado. ¿A esa paciencia se refiere Leiceaga?