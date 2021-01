Aquellos maestros entusiastas

UN ESTUPENDO artículo publicado ayer en EL CORREO, cuya autoría corresponde al catedrático de Física y Química jubilado Rafael Boullón de la Torre, narra la llegada a Santiago de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan Bautista de La Salle, que instalaron su colegio en la calle de Concepción Arenal allá por 1924. Eran religiosos con una enorme vocación educativa y su institución docente se convirtió muy pronto en una referencia en la ciudad debido a la magnífica formación, tanto académica como humana y social, que imprimían a sus alumnos, muchos de los cuales salían de aquellas aulas perfectamente preparados para iniciar estudios de mayor calado o iniciarse en oficios diversos. ¿Sus claves? Austeridad, autoridad, disciplina, amor por el trabajo bien hecho y exigencia permanente. De aquella también se valoraban las actividades extraescolares y los antiguos alumnos se las apañaban, pese a la escasez de medios y recursos, para implicar a los más pequeños en proyectos culturales y sociales de todo tipo. No está nada mal recordar, ahora que tanto hablamos de la memoria histórica, la enorme labor que realizaron cientos de religiosos a favor de la mejora de la educación en España cuando, hace ya casi un siglo, el país entero estaba sumido prácticamente en el analfabetismo e infinidad de niños y jóvenes no tenían por delante más futuro que heredar el arado de sus padres. Y conviene recordarlo, sobre todo, para poner en valor no solo a los llamados maestros de la República, sino también a los que antes, como los hermanos de La Salle, crearon una magnífica red de docentes que cien años después continúan con su trabajo educativo. A ver si se enteran de una vez los desmemoriados históricos que llevan décadas empeñados en menospreciar la labor que realizaron muchos religiosos austeros y entusiastas.

BEATRIZ CASTRO/Periodista