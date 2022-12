Aquí hay merienda para todo el mundo

Nos gusta la descentralización El año que viene -si Dios quiere- la infame Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial estará ya en funcionamiento en la ciudad herculina, que ayer recibió la visita de una vicepresidenta primera que creaba expectación a su paso, y a la que solo le faltaba haber sido recibida entre vítores y aplausos - la noticia, sin duda, tiene ilusionada a toda la ciudad-. A la vez, las críticas continúan. Quejas, dudas y preguntas incómodas por doquier que buscan poner encima de la mesa posibles “errores” o “favoritismos” que redistribuyan el peso de la balanza, como parece ser protocolario en situaciones de esta índole - el tradicional circo político de este país-. Aquí la cuestión es que la descentralización nos gusta si nos beneficia, pero nadie quiere ver a altos cargos del Gobierno visitando una ciudad que no es la suya, o, al menos, que no tenga sus colores - cualquier excusa es buena-. Nadie quiere ver como otras regiones del país son mimadas y tratadas como el nieto favorito, mientras sus localidades no tienen para merendar más que un bocadillo de pan con pan. Precisamente para esto es la descentralización, para repartir la merienda a partes iguales -o al menos de forma más equitativa, que hasta ahora no lo ha sido-, y que nadie se peleé por la visita de la vicepresidenta o por el próximo organismo estatal pionero.