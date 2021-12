Atracón difícil de digerir

santiago Si malo es que no se hagan obras, y de eso en Compostela tuvimos alguna experiencia, que cuando se dispone de proyecto, financiación y adjudicatarias no se puedan llevar a cabo sin atrancos y demoras, tampoco es bueno. Después de un año de práctica inactividad, en el que solo los servicios esenciales estuvieron en marcha, resulta difícil volver a poner todo al día, mucho más en el sector de la construcción, donde el estallido de la burbuja del ladrillo había provocado una marcha masiva de trabajadores a otras actividades. Si a ello le sumamos que canteras, hormigoneras y todo tipo de fábricas pararon su actividad, y ahora se enfrentan con una demanda multiplicada, el resultado es el que apreciamos en muchas de las obras de la ciudad. Cuando hay personal, falta material, y viceversa, y los plazos y la desesperación de los vecinos se disparan. La cosa no ha hecho más que empezar, porque ahí están los fondos europeos, y a las obras que ayuntamientos y autonomías tienen en marcha, se sumarán en breve las que se financiarán por esta vía. Todo un atracón de proyectos que va a ser difícil de digerir en tan poco tiempo. Hasta ahora, lo habitual era que las obras se agolparan en las vísperas de los Años Santos y como mucho se acabaran en la primera mitad, pero ahora, a pesar de la doble convocatoria, la realidad es que no se da abasto. La suerte es que si las cosas siguen a buen ritmo y no se tuercen, la convocatoria de 2027 va a poder disfrutar de una capital de Galicia totalmente transformada, tanto en lo que se refiere al casco urbano como a las entradas del Camino de Santiago y a las principales infraestructuras. Así que habrá que ir pensando en nuevos proyectos, y a poder ser de forma más pausada, porque después de un año de parón tanta actividad puede acabar provocando agujetas en forma de irritación. Incluso excesiva, como se empieza a apreciar ya en algunos casos, ante el más mínimo contratiempo.