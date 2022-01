hace muy poco tiempo, en España solo se tatuaban los legionarios, los marineros, los piratas, los presos y algún que otro músico pasado de vueltas. Era, por lo general, gente dura y curtida en muchas batallas, penas y soledades, por lo que los tatuajes les otorgaba una aureola de dramatismo no exento de ciertos componentes románticos. Hoy, en cambio, el tatuaje se ha convertido en una moda más -muy cara, por cierto- que practican con gran entusiasmo todo tipo de personas, desde grises oficinistas a amas de casa, pasando por jóvenes de familias acomodadas, chulos de barrio, políticos modernitos, artistas, influencers y hasta abuelos que llevan muchos años cobrando la pensión de jubilación. También hay miles de peregrinos adictos a convertir su piel en un lienzo y algunos se preocupan de pedir cita varios meses antes de culminar su aventura con el único objetivo de tatuarse la concha de vieira o la flecha amarilla al llegar a Santiago. La nueva moda ha cogido tal fuerza que en ciertos programas de televisión, como First Dates, al que los protagonistas acuden con la ilusión de encontrar el amor, los participantes se pasan largos minutos hablando de los dibujos que llevan grabados en todas las partes de su cuerpo. Al paso que vamos, ya verán, lo verdaderamente reaccionario y moderno será no llevar ningún tatuaje. Y los que no tenemos previsto pasar por el rito de las agujas con tinta seremos contemplados, dentro de muy pocos años, como una especie de bichos raros, de outsiders, de frikis ajenos a las tendencias predominantes. Allá cada cual lo que quiera hacer con su cuerpo y con su concepto de belleza, pero lo cierto es que los estudios de tatuaje son hoy un negocio muy floreciente incluso en zonas deprimidas, como el casco histórico de Santiago, donde el comercio tradicional cierra a espuertas debido al éxodo de vecinos hacia otros barrios más cómodos. Aunque solo sea por eso, benditos sean los tatuajes. Y ojalá nunca se pasen de moda.