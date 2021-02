Cabinas feas y sin ninguna utilidad

EN SANTIAGO, al igual que en casi todas las ciudades de los países avanzados, las cabinas telefónicas ya no sirven prácticamente para nada. Hace ya muchos años que los teléfonos móviles forman parte inseparable de nuestro atuendo y, en el caso de olvidarlos en casa y tener una urgencia, raro es no encontrar a un alma caritativa que te permita hacer una llamada desde su celular. Las cabinas, pues, se han convertido en una especie de armatostes urbanos que no prestan servicio alguno y que, para colmo, empobrecen el paisaje de muchas ciudades por el pésimo estado de conservación que presentan. En el caso de la capital gallega, ese abandono es de traca y lo normal es ver por las calles no pocos puestos de telefonía que han sido invadidos por grafitos, por pegatinas y por anuncios cutres pegados con fixo. Para colmo, tampoco pueden cumplir el supuesto servicio público que obliga a mantenerlos en pie, porque la mayoría carece de auriculares. En otros países que cuidan más su entorno urbano, muchas cabinas antiguas sí siguen cumpliendo una misión, y además no estropean el paisaje por el mero hecho de que fueron diseñadas con gusto. Un ejemplo claro son las de Londres, que siguen acaparando millones de fotografías, como si se tratasen de un monumento más, tras reconvertirse en útiles espacios donde poder cargar los teléfonos móviles o conectarse a internet. Otras también se han transformado en pequeños puestos de venta de suvenires y hasta en diminutas pero encantadoras librerías. Aquí, en cambio, las cabinas siembre fueron feotas, poco prácticas desde que desaparecieron las instalaciones cerradas –en una ciudad muy lluviosa para poco sirven los pequeños tejadillos que apenas resguardan del agua– y, por lo tanto, de utilidad escasa. Mejor sería arrasar con ellas. Y cuanto antes, mejor.

BEATRIZ CASTRO/Periodista