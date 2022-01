Cogobernanza, el arte de endosar ‘marrones’

El concepto de cogobernanza, como el de la cansina resiliencia, es utilizado de forma constante por los altos dirigentes del PSOE, casi todos ellos muy dados a imitar el tono cargante y el estilo pomposo del presidente del Gobierno. De hecho, muy rara es la vez que no repiten mil veces las mismas expresiones sagradas cuando ofrecen una rueda de prensa o son entrevistados por algún medio de comunicación. Pero lo peor no es su tediosa reiteración de términos machacones, porque cada cual se comunica como quiere o puede, sino la interpretación que Pedro Sánchez y sus ministros hacen de los mismos. Así, cada vez parece más claro que la cogobernanza consiste para ellos en endosar las responsabilidades peliagudas a los dirigentes de las distintas comunidades autónomas o, por contra, disfrazar bajo el manto de supuestos acuerdos consensuados lo que en realidad son puras y duras imposiciones (a la eliminación de los exámenes de recuperación, por ejemplo, nos referimos). Todos sabemos de sobra, sin ir más lejos, en qué ha consistido y sigue consistiendo la cacareada cogobernanza a la hora de gestionar la pandemia sanitaria, porque lo único que hizo el Gobierno fue traspasar el marrón a las autonomías en tareas tales como organizar las tandas de vacunación, racionar las dosis, movilizar al personal necesario, dictar restricciones o levantarlas, contabilizar el número de contagios y hasta cerrar o no fronteras. Mientras tanto, Sánchez y la ministra de Sanidad se han limitado a vender por el mundo adelante lo bien que resultó el proceso, como si el éxito fuese suyo. No es de extrañar, por tanto, el hartazgo que embarga a ciertos responsables políticos por este particular, entre ellos a Núñez Feijóo, que acaba de denunciar el descontrol que reina incluso en tareas tan básicas e importantes como es contabilizar el número de contagios en cada comunidad. El caso es que, como la cogobernanza no es tal, sino un simple camelo que viene de perlas al Ejecutivo central cuando le conviene, cada autonomía está contando los casos positivos como le viene en gana, sin que en la Moncloa rechisten lo más mínimo, y hay alguna que ni siquiera notifica los contagios diagnosticados a través de autotest (nada menos que 80.000 hasta la fecha en Galicia). ¿Cogobernanza? Mucho carota es lo que hay.