Compostela Calidade

Desde los tiempos en los que Manuel Fraga cambió la imagen del país con su exitosa campaña Spain is different! destinada a atraer visitantes, el mundo dio miles de vueltas. Ni la sociedad, ni la política, ni la ciencia tienen hoy mucho que ver con la vida de 1960. Sin embargo, hay algo que permanece invariable: la importancia del turismo como motor económico. A pesar de que no faltan puristas que desprecian al sector aduciendo que aporta escaso valor añadido en comparación con otros como las nuevas tecnologías o el aeroespacial, con empleos poco cualificados y de salarios bajos, la realidad demuestra también que esos clichés pertenecen al pasado y que la actividad despega esta primavera, ya desde Semana Santa, con más fuerza que nunca. Falsos tópicos que no se sostienen como el de que a Santiago solo acuden viajeros de mochila y bocadillo, que saturan la zona monumental sin gastar un euro. Ideas viejas que deben ser desterradas con datos, como hizo este miércoles el alcalde de la capital, Xosé Sánchez Bugallo, desvelando que la ocupación hotelera en la ciudad, “que está en el mejor momento de su historia”,es del 90 por ciento en un enclave que aglutina más de la mitad de los establecimientos de cinco estrellas que existen en Galicia. Aunque es cierto que entre los viajeros se encuentran muchos peregrinos atraídos por el magnetismo del Xacobeo, que funciona a las mil maravillas, en el hervidero que son las calles de la urbe, que rebosan vitalidad tras los durísimos meses de la pandemia, bullen toda clase de intereses. Unos vienen siguiendo el Camino del culto al Apóstol, otros la senda de una gastronomía típica a la par que vanguardista y también los hay que prefieren bailar que andar y apuestan por los conciertos o la música en las terrazas. Ambiente a tope a falta de un verano que se prevé caliente en lo meteorológico y al rojo vivo en afluencia, tanto de españoles como de extranjeros. Una perspectiva ante la que, como avisa el regidor, conviene prepararse. En especial si se obra el milagro y el papa Francisco termina haciendo aparición. Materia prima sobra, pero los tesoros hay que mimarlos con un servicio de excelencia, a la altura del recurso. Locales acondicionados, personal formado y calles en estado de revista para que en temporada alta, pero también el resto del año, Compostela se escriba siempre con ‘C’ de Calidade.