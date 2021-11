santiago. Entre las medidas que se adoptaron para paliar la crisis provocada por la covid en el ámbito económico están la flexibilización de las normas presupuestarias, que han permitido a muchos ayuntamientos utilizar los remanentes de obras no ejecutadas para proceder a la realización de proyectos nuevos, acompañadas de la creación de los fondos Next Generation para llevar a cabo también nuevas infraestructuras que permitan reactivar la actividad y salir del parón de tantos meses de espera. El resultado se puede apreciar perfectamente en Santiago, donde se han puesto en marcha obras en una cantidad considerable. La cuestión es que la crisis también ha sacado a la luz un problema estructural que mientras la producción y el tráfico de mercancías eran normales, no se apreciaba, e incluso parecía que todo funcionaba mejor. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que todos los países comprábamos en el mismo sitio y ahora ni los proveedores son capaces de recuperar el tiempo perdido de golpe, ni los transportistas dan abasto para satisfacer una demanda que encima ha crecido. Faltan suministros, falta mano de obra en muchos sectores, y la poca paciencia que quedaba se evapora. Si a esto le sumamos que ya se empieza a notar la cuesta abajo hacia los próximos comicios locales de 2023, el resultado es que quien más quien menos anda con el cronómetro en la mano a denunciar toda clase de demoras, tirándose literalmente los trastos a la cabeza políticamente hablando. A nadie le agrada tener que soportar unas obras cerca, porque las molestias se hacen eternas, al igual que los perjuicios económicos a los establecimientos, y cabe exigir la máxima celeridad y eficacia. Pero sin olvidar, como bien sabe cualquiera que haya encargado una, que los presupuestos y los plazos suelen ser orientativos, y que el resultado final, si encaja, es que hay un error en las cuentas y convendría revisarlas nuevamente.