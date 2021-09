Con tiempo para cazar votos locales

Con la vista puesta en los comicios municipales de 2023 los populares gallegos tienen en marcha los congresos provinciales y locales de los que saldrán los rostros dispuestos a cautivar en las urnas a los votantes que en las últimas elecciones municipales se le resistieron. La receta pasa por acertar a la hora de renovar los nombres de los candidatos que no fueron capaces de ilusionar un mínimo, porque hubo algunos que pese a no lograr el bastón de mando sí consiguieron elevar el listón sobre las expectativas depositadas en ellos como fue el caso de Rafael Domínguez en Pontevedra. Además de esa cara A, el proceso debe llevar implícita una cara B. Es decir, la designación tiene que partir de la unidad de la militancia en torno al dirigente que acabará por ser cartel electoral. En Santiago, el flamante vicepresidente del PP de A Coruña, Borja Verea, acaba de señalarlo con claridad. La creación de un equipo “ganador” en Compostela pasa por la “unidad” y a esa tarea se encomienda. La tercera de las patas es trabajar a fondo sin “dar un voto por perdido”. Y esa fue la proclama del recién reelegido presidente provincial coruñés, Diego Calvo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puso la guinda: atraer a más militancia para servir y no para servirse y conquistar a todas las personas que optaron por otras fuerzas. El guión está escrito. Hacer los deberes en tiempo ya es un plus.