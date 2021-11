Contra la ley del embudo viario

santiago La construcción del esperado enlace orbital de Santiago supondrá un considerable alivio para el tráfico, ya que permitirá que muchos transportes de gran tonelaje con destino a los parques empresariales podrán pasar directamente de las vías de alta capacidad a las empresas que demandan sus mercancías, y quien más lo notará será el periférico y la salida norte de la autopista, donde confluyen actualmente muchos de ellos. Pero para los compostelanos que acuden a los cada vez más numerosos establecimientos comerciales situados tanto en Costa Vella como en A Sionlla, la SC-20 seguirá siendo, sin duda, la principal opción, por ser la más corta. Es decir, que las retenciones que sufren a diario trabajadores y clientes de estas áreas se seguirán produciendo. De momento, durante el año y medio que, si nada se tuerce, le queda todavía a la infraestructura para entrar en funcionamiento. Pero una vez que abra, también seguirán siendo muchos los que acudirán a través de ese denominado carril de trenzado, en el que una raya discontinua permite entrar y salir, eso sí, con la preferencia calculada a ojímetro, cuando no por la Ley del más fuerte/rápido. Así que no estaría de más empezar a pensar que quizás esa entrada que se diseñó para dar servicio al mercado de ganado, y ahora se colapsa un día sí y otro también, pero por otro tipo de fauna, quizás sería merecedor de un estudio para tratar de evitar que esa entrada se convierta casi más en tapón que en cuello de botella, y pase a tener la dignidad a la que se ha hecho acreedora por el número de vehículos que se sirven de ella. De la misma forma que se amplió la entrada al Tambre, el resto de los polígonos del área norte no deberían ser menos. Dicen que contra el vicio de pedir... pero en este caso, más que de vicio se trataría de necesidad urgente, no vaya a ser que un día alguien intente entrar para las compras de Reyes y cuando llegue al negocio ya sean las rebajas de enero.