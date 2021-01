Cuando EE. UU. descubrió ‘The Way’

HACE ya once años, una película en la que pocos confiaban logró que muchos millones de ciudadanos norteamericanos descubriesen el Camino de Santiago y, un significativo porcentaje, se animasen a cruzar el charco para conocer los bellísimos parajes que aparecen en el film. Su emisión tuvo tanto impacto que Estados Unidos se convirtió, casi de la noche a la mañana, en una de las naciones más adelantadas en la lista que refleja el volumen de peregrinos que aporta cada país, cuando antes su presencia no era más que testimonial en comparación con Francia, Alemania, Portugal, Brasil o Corea del Sur. La película protagonizada por Martin Sheen, aunque de argumento simple –un doctor californiano viaja hasta Roncesvalles y recorre el Camino Francés para esparcir las cenizas de su hijo, fallecido cuando hacía la Ruta–, logró calar en el corazón de los norteamericanos y miles de compatriotas del legendario actor sintieron el imperioso deseo de embarcarse en una aventura física y emocional por la milenaria senda de peregrinación. De eso, decíamos, hace ya más de diez años. Ahora le llega el turno a una nueva producción, en formato de serie televisiva, que también se ha marcado como reto internacionalizar aún más la Ruta Jacobea. La obra, titulada 3 Caminos, se estrenará pasado mañana en la plataforma de Amazon y será a partir de entonces el momento de juzgarla, pero lo cierto es que la cosa pinta bien debido, sobre todo, a que se trata de una historia que explora en las vivencias y emociones de varios peregrinos que se conocen en la Ruta y mantienen su relación durante distintas etapas de sus vidas. Se trata de una fórmula que casi siempre funciona, así que malo será, como dice el anuncio, que 3 Caminos no logre algo similar a lo que consiguió The Way. Pero lo dicho, habrá que verla.

BEATRIZ CASTRO/Periodista