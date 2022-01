Cuando la escuela prospera, todo prospera

Para bien y para mal, España es diferente. O como dijo Manuel Fraga en los 60 del siglo pasado ‘Spain is different’. Un eslogan que todavía se recuerda y que no pocos interpretaron como un intento por convertir el atraso y aislamiento de entonces en un mito exótico. La campaña funcionó, los ingresos por turismo se multiplicaron y las condiciones de vida mejoraron, aunque por el mundo no faltaron quienes siguieron viéndonos bajo el tópico de un país de vagos y siestas de tres horas. El clima de sol y playa, la gastronomía o la vida nocturna son algunos de esos factores distintivos que ayudan, aún hoy, a impulsar la economía gracias a su imán para atraer visitantes. Sin embargo, hay otros elementos peculiares que nos distancian de Europa y, en este caso, no para bien. Por ejemplo, un elevado desempleo del 13 %, según los últimos datos de la EPA –el doble que la media comunitaria– especialmente intenso entre los jóvenes, donde roza el 40 %. Por si fuera poco, buena parte de esta porción es estructural, o lo que es lo mismo, dos millones de personas son “de profesión” parados por tener una inserción laboral imposible por su falta de formación. El 60% de quienes no tienen trabajo carecen de cualificación por encima de la ESO. Sin FP, sin título universitario y sin experiencia no hay esperanza en lograr una colocación. Con esta radiografía, el remedio solo puede asentarse en una estrategia: luchar con todas las herramientas disponibles contra el abandono escolar. Las administraciones públicas tienen el deber ineludible de dotar a los chicos y chicas de 2022 con los instrumentos precisos para poder desarrollar en pocos años una vida adulta plena. Es decir, disponer de un sueldo, una vivienda y estar en condiciones de formar una familia. Una tarea en la que Galicia lleva ventaja, no por casualidad ni por intercesión del Apóstol, sino gracias a los programas puestos en marcha por la Consellería de Educación, con Román Rodríguez al frente . La comunidad cerró el pasado ejercicio reduciendo al mínimo histórico (8,1%) la tasa de quienes dejan sus estudios de forma prematura, cinco puntos menos que el conjunto nacional, en el top 3 de las CCAA mejor clasificadas y superando el objetivo de la UE. Una buena noticia, pues como dijo el teólogo alemán Martín Lutero, “cuando prosperan las escuelas, todo prospera”.