Del lógico barullo al desmadre permitido

el problema de la movida universitaria no es que los jóvenes salgan en masa a divertirse, actividad muy sana y hasta necesaria a ciertas edades. El problema es que entre esos estudiantes siempre hay unos cuantos gamberros y graciosos que creen tener patente de corso para comportarse como les viene en gana, ya sea gritando como posesos en la calle, poniendo música a todo meter en sus pisos de alquiler, montando tablaos a pie de acera o cantando a pleno pulmón por los patios de manzana, sin importarles un comino si sus acciones están impidiendo descansar a cientos o miles de vecinos que al día siguiente tienen que ir a trabajar, a niños pequeños o a gente enferma que necesita descansar. En Santiago, ya lo habíamos advertido muchas veces en este periódico desde que comenzó el curso universitario, el ambiente nocturno se empezó a desmadrar desde el primer fin de semana de septiembre y algunos responsables políticos se esforzaron en buscar excusas a lo que estaba pasando. Según esas explicaciones, los jóvenes llevan mucho tiempo recluidos por culpa de la pandemia, apenas socializan en la universidad porque las aulas está semicerradas y necesitan soltar de golpe toda la adrenalina acumulada. Pues bien, se trata de un discurso falseado, más que nada porque el confinamiento estricto acabó ya hace muchos meses, las clases presenciales funcionan este año con bastante normalidad y las restricciones no han impedido a nadie tomar algo en las terrazas o quedar con amigos. Sí es cierto que las limitaciones de aforo del ocio nocturno han provocado que la juventud tienda a reunirse en la calle, pero el problema, insistimos, no radica los que se juntan de forma pacífica, sino en los simpáticos que cantan, gritan y palmean. A esos gamberros, unos pocos entre un montón, los debe perseguir tanto la policía como los propios jóvenes que saben divertirse sin hacer la pascua a nadie o molestando lo mínimo. Porque una cosa es el lógico barullo y otra bien diferente el desmadre permitido.