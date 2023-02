Directivos humildes e imprescindibles

no todo el deporte es fútbol ni acapara los focos y las noticias. Ser directivo de un equipo que practique un deporte minoritario tiene mucho mérito. y si además cuenta con secciones inferiores hay que valorar todavía más su trabajo y sus buenas intenciones. Pero cuando por encima ese club todavía se permite el lujo de organizar competiciones ya no hay palabras para describirlo. Desde la modestia y la humildad el Compostela Esgrima viene trabajando sin hacer ruido. Poco a poco. Sin prisa pero sin pausa. Su labor muda no quiere decir que tenga que pasar desapercibida. Es cierto que al tratarse de una modalidad que no despierta el interés de otras especialidades lo tiene más difícil, pero no imposible. El torneo de esgrima más importante de Galicia se celebra en Santiago. Seguro que pocos lo saben. Para organizarlo hay personas que le roban muchas horas a sus familias sin ganar ni un euro por ello. Es lo que se llama afición. Y gracias a esos directivos esta ciudad puede disfrutar de una competición de elite con entradas gratuitas para todos los que quieran ir a presenciar los bonitos duelos que se dan en la pista tanto en esgrima como en florete o sable. Sin ese tipo de personas el deporte no sería lo que es. Muchas pruebas no llegarían ni a celebrarse. ¿Y qué sería de cualquier tipo de modalidad sin competición? Por eso este tipo de personas que se desviven por su deporte merecen todos los elogios bajo los focos y protagonizando noticias.