Discotecas alejadas de edificios residenciales

jamás de los jamases un ayuntamiento debería dar licencia de apertura a nuevos negocios que puedan condenar a cientos de vecinos a sufrir un calvario de ruidos, juergas nocturnas y broncas diversas, pero el de Santiago parece estar en la berza en dicha materia. De hecho, en los últimos tiempos han abierto sus puertas en pleno Ensanche varias discotecas y locales nocturnos que, pese a tener pleno derecho a existir, deberían estar ubicados en zonas alejadas de cualquier edificio residencial y habitado, por lo tanto, por ciudadanos que tienen aún un derecho mucho mayor a poder descansar con tranquilidad durante la madrugada. ¿Y qué pasa si las discotecas están bien insonorizadas y el jaleo interior no se transmite a los pisos cercanos? Es lo mismo, porque la jarana se monta de igual forma en la calle y, aunque el negocio no sea directamente responsable de lo que ocurra en la vía pública, las administraciones sí tienen que velar por el bien común frente al particular. ¿Solución? Tan fácil como otorgar licencias solo a los clubes nocturnos que se instalen fuera del centro de las ciudades pese al riesgo cierto que existe, ya comprobado en otras épocas, de que aumenten los accidentes de circulación entre jóvenes que se ponen al volante con la verticalidad afectada. Para paliar dicho problema, nada mejor que exigir a los propietarios la obligación de poner autobuses especiales para sus clientes tanto para ir como para volver, aunque eso suponga tener que subir un poco el precio de la entrada al recinto. Ese es el camino a seguir. Lo impresentable es condenar a miles de vecinos a soportar un constante chunda-chunda.