reconocimiento “Algo no va bien cuando se ha extendido una clara desproporción del hombre frente a la mujer en un tribunal que no puede interpretar la Constitución al margen de las mujeres”. Son las palabras que el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, puso en boca de María Emilia Casas Baamonde, investida este viernes doctora honoris causa en Derecho por la USC. Y es que esta monfortina demostró a lo largo de su trayectoria ser una pionera y luchadora con un compromiso claro con la igualdad efectiva. Siempre se dice que fue la primera mujer, y la única de momento, en presidir el Tribunal Constitucional, pero no fue el único techo de cristal que hizo añicos. En el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social fue la primera catedrática, además de presidir su Asociación Española e Internacional. Todo un orgullo.