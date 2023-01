El difícil reto de alquilar un local en Santiago

carestía Poner en marcha un negocio en los tiempos que corren es algo solo apto para valientes en nivel temerario. Este país es especialista en enredar la burocracia hasta límites disparatados, y la cantidad de papeleo puede provocar que más de uno fallezca en el intento. Hace poco me contaban cómo unos emprendedores muy jóvenes de la capital gallega habían montado un negocio de venta por internet. Tras varios meses de idas y venidas, solo habían conseguido vender en varios países del extranjero. Lo de España era punto y aparte, de la cantidad de trámites que les exigían. Ponérselo difícil al que se arriesga tiene muy poco sentido, porque encima crean empleo. Y si a eso le sumamos los precios de los alquileres de locales ya tenemos la tormenta perfecta de por qué en este país todo el mundo quiere ser funcionario. El coste de esos locales en la capital gallega es muy elevado, y cada vez son más los que están vacíos. No acaba de entenderse por qué a muchos propietarios les compensa tenerlos cerrados en vez de reducir el precio, pero así es. Las políticas públicas para forzar una rebaja de precios no parecen haber servido para mucho, ni tampoco se han tomado en serio reducir esa burocracia que todo lo enfanga. En España hay que hacerle un monumento al que decide emprender, al que se echa los bártulos encima y monta un pequeño negocio con toda su ilusión. No les friamos a impuestos ni les amarguemos la vida con el vuelva usted mañana de toda la santa vida. No les saquemos la ilusión antes ya de arrancar.