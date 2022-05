El futuro que logra vender la oscuridad

LA SOMBRA que proyecta el yihadismo sobre el Sahel solo puede desvanecerse con la luz que todavía emana de su sociedad. Es poca, pues las condiciones son las peores imaginables, pero si algo debe hacer brillar al continente africano sin duda eso ha de ser la colaboración de Occidente. Al menos con esa intención tiene que enfocarse la European Union Training Mission Mali, operación gestada desde Bruselas que va camino de cumplir una década y mediante la cual se presta apoyo militar a los países del G5. El objetivo parece claro, pues no es otro que el de plantarle cara al islamismo radical, pero lamentablemente de nada vale un pueblo armado, preparado para el combate, si no se sustenta sobre una democracia robusta y leal que defienda los valores adecuados para guiar a su pueblo hacia la prosperidad. Ese es quizá el problema de Malí, donde un gobierno de raíces golpistas se agarra como puede al poder haciendo uso del todo vale, incluso si es necesario acercándose a Rusia. No obstante, su mayor error reside en olvidarse de que el principal enemigo de los malienses no es el terrorismo, sino la falta de desarrollo: imposible sin un gobierno sólido que combata la lacra que amenaza a su población y que a veces, entre tanto caos, la arroja a la oscuridad del extremismo religioso. Esa trampa tan real para África como falsa es la esperanza que tristemente logra vender.