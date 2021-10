El Gobierno va a lo fácil: todos a pagar

autovías. El debate sobre la necesidad de establecer un pago por el uso de las autovías no es nuevo en España. Tampoco en este Gobierno, pues ya el exministro José Luis Ábalos alimentó el globo sonda en más de una ocasión. Sin embargo, la gallega Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Infraestructuras, mete la directa y no sólo defiende que esta medida es conveniente sino que apremia a que arranque ya. Alega que los 1.400 millones que incluyen los Presupuestos no son suficientes para mantener las carreteras y advierte que de no aprobarse la dichosa tasa habrá que detraer recursos de la sanidad, la educación o la justicia o en su caso establecer peajes “desequilibrados”. De lo que no dice nada la alto cargo es de la posibilidad de ahorrar gastos. Por ejemplo en ministerios y en toda la maquinaria que consumen esos 22 departamentos que mantiene el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez. Un despliegue desproporcionado pero que hay que asumir aún en tiempos de crisis porque Podemos así lo exige. Tampoco menciona la exresponsable de Adif los 53 millones de euros dilapidados en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que bien podían haberse destinado a parchear baches o a limpiar cunetas. Más útiles habrían sido. Pero claro, meter la mano en el bolsillo del contribuyente, ya bastante castigado por la electricidad o la gasolina –y ojo a la subida de impuestos que viene– siempre es más fácil y rápido. ¿No es así?