El pasado también es el futuro

EL PRÓXIMO miércoles, si no caen chuzos de punta, el cielo de Santiago será surcado por varias decenas de drones de última generación que intentarán abrirnos los ojos a un futuro que ya está aquí. Un futuro que, según los expertos, tiene que apostar de forma muy decidida por los vehículos voladores no tripulados con el objetivo de descongestionar las vías urbanas, luchar contra el cambio climático, mejorar las telecomunicaciones y reforzar con robots autónomos áreas tan importantes como la vigilancia de los bosques, la seguridad en las ciudades o el reparto de mercancías. Para ello, operadores e instituciones punteras con sede en Europa y Estados Unidos realizarán demostraciones de todo tipo que incluyen, incluso, un avance de cómo funcionarán, en teoría, los futuros aerotaxis y los drones especializados en atender emergencias. Sería de necios negar las bondades de estos artefactos y las grandes posibilidades que abren en numerosas áreas, como es la detección de fuegos forestales o la captación de imágenes aéreas que pueden ayudar mucho a la hora de tomar decisiones certeras a la hora de organizar rescates, rastrear determinadas zonas, etc... Pero no nos engañemos ni caigamos en actitudes infantiles, porque al final siempre harán falta bomberos de carne y hueso que tengan que jugarse el tipo en catástrofes de todo tipo, pilotos de helicóptero expertos en realizar salvamentos en alta mar, policías que detengan a delincuentes, conductores de furgonetas que suministren mercancías a las tiendas y taxistas terrestres. Todo eso no es el pasado. Es también, por fortuna, el presente y el futuro. Beatriz Castro. Periodista