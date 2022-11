El reconocimiento a la Ciencia y a un brillante científico gallego

PREMIO El catedrático en Medicina Legal, investigador y experto en genética Ángel Carracedo recogió ayer un merecidísimo Premio Otero Pedrayo 2022, en un acto organizado por la Deputación da Coruña. Este galardón reconoce por primera vez una traxectoria centrada en la investigación médica y científica, y desde luego no podrían haber escogido a una persona con mayores merecimientos. El premio no solo es importante para él, que viene a sumarse a una larguísima lista, sino para la Ciencia con mayúsculas. Así lo reconoció el propio Carracedo, quien destacó la ciencia como como una parte indispensable del acervo cultural, y a este reconocimiento como una forma perfecta de acercar el conocimiento científico a la sociedad en general. No hay mejor embajador para este cometido que el brillante genetista gallego.