El test del pato y los taxis de Santiago

se atribuye al poeta estadounidense James W. Riley la ingeniosa sentencia según la cual “si veo un ave que anda como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, lo llamo pato”. Por la misma regla de tres, si alguien tiene que esperar media hora en una parada de taxi para poder coger un taxi, telefonea a la central de taxis y le dicen que no hay vehículos disponibles y ve que todos los taxis que pasan están llenos, seguramente ese alguien deducirá, sin necesidad de ser poeta ni de tener la nacionalidad estadounidense, que la demanda de taxis es muy superior a la oferta. Eso es lo que está ocurriendo desde hace ya mucho tiempo en nuestra santa ciudad, Santiago, pero todavía hay responsables municipales empeñados en llegar a otras conclusiones. No les vale con analizar la realidad y anuncian que pondrán en marcha sesudos estudios para comprobar científicamente si la escasez de vehículos de servicio público es cierta o lo que ocurre es que muchos ciudadanos no saben aún diferenciar un furgón de reparto, una moto o un patinete de un taxi. Así pues, queridos convecinos, si a partir de hoy ven un pajarraco que anda como un pato, grazna como un pato y nada como un pato no deduzcan a lo loco que se trata de un pato, porque a lo peor es un estornino o una cigüeña. Y si desean coger un taxi y se desesperan en el intento, no lleguen a la torpe conclusión de que hay escasez de este tipo de vehículos, porque posiblemente la furgoneta del frutero de su barrio se trata realmente de un taxi pese a no llevar taxímetro ni rótulo alguno que así lo indique. Cua, cua, cuánta gilipollez hay que oír.