Energía eólica marina y segura

TRamitar un parque de energía eólica marina en Galicia, como en el resto de España, es por ahora tarea imposible. Hará falta para ello que el Gobierno del Estado apruebe primero el documento definitivo de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo que, al ritmo que van las cosas y por lo que apremia la necesidad de incrementar la energía que llega de fuentes renovables, ya llega tarde. Por eso la plataforma que se instalará a diez kilómetros de la costa de Punta Langosteira, en A Coruña, lleva el apellido de “experimental”. La proyectan de la mano Xunta, Autoridad Portuaria y Red Eléctrica Española. Galicia –es lo lógico– quiere estar preparada cuando se abra la veda para este tipo de parques, cuya implantación ha de estar supeditada, siempre, a que sea respetuosa con la actividad pesquera o marisquera de allá donde se ubiquen. Consciente de ello, la Xunta cuenta ya con un observatorio de eólica marina –otro instrumento para anticiparse y estar preparados cuando del Gobierno dé el pistoletazo de salida– en el que están representados industria y sector pesquero. Como en tierra adentro, los molinos de viento no valdrán para cualquier sitio y tendrán que ser todo lo respetuosos con el medio que sea posible (a nivel paisajístico siempre es difícil). Pero son una alternativa para la producción energética verde de la que no se puede, o no se debería, prescindir.