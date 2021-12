Equilibrio difícil de lograr

santiago Las imágenes que ofrecen las rúas del casco histórico y los datos de ocupación señalan claramente que estamos celebrando un Xacobeo y el sector turístico está recuperando el pulso después de la pandemia. El compostelano y el de toda España, porque también en la tarde del viernes fueron muchos los residentes en la capital de Galicia que se apuntaron a la Operación Salida para aprovechar el acueducto de la Constitución y la Inmaculada. Son registros que invitan al optimismo con vistas al segundo año de esta celebración extendida, y a pensar que 2022 será por fin la consolidación. Pero también deberían evitar a la prudencia y la precaución, porque hay otros registros, en este caso de contagios por las nuevas variantes del virus que empiezan a ser preocupantes. El año pasado, entre este mismo puente y las fiestas navideñas, el repunte condujo a un mes de enero con los municipios confinados y el número de casos creciendo peligrosamente, lo que se tradujo en una marcha atrás en la situación. El dato positivo es el avance en la vacunación de la población, en el caso de los mayores, en una buena parte con la tercera dosis administrada o en vías de hacerlo, pero no se debe olvidar que es preciso seguir adoptando todo tipo de precauciones para evitar el riesgo. Son tiempos de compras, aglomeraciones, traslados, y el virus no entiende de parentescos ni afinidades, y otro retroceso podría resultar terrible. Bienvenidas sean la animación y las celebraciones propias de estas fechas, pero sin olvidar que el peligro es real y grave, y que bajar la guardia a las puertas de un nuevo Año Santo puede traer consecuencias no deseadas. Volver a iniciar una convocatoria jubilar como la de 2021 con la Quintana vacía y las entradas de la ciudad controladas supondría un coste mucho mayor que extremar el cuidado en estas fechas. Es simplemente cuestión de cabeza y de un poco más de paciencia hasta que haya certezas.