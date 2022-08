Espiritualidad y turismo en el Camino de Santiago

el camino de santiago es espiritualidad y experiencias; es sufrimiento, reflexión, conectar con la naturaleza, reencontrarse con uno mismo... es también compartir, conocer y divertirse. Lo cuentan todos los peregrinos que lo hacen y casi me atrevería a decir, que es así independientemente de los motivos que los lleven a coger una mochila y echarse a caminar por cualquiera de las rutas que conducen a Compostela.

Y personalmente, creo que la grandeza del Camino reside precisamente en ello, en que no importa el por qué lo hagas o la religión que profeses, porque al final la propia peregrinación te aporta valores cristianos y te conduce a ellos. Estoy convencida; creo que la diferencia no se ve mientras se recorre, sino después, cuando se acaba. A unos el Camino les habrá marcado para siempre, y otros sentirán que será solo un viaje más q contar de los muchos que han hecho.

Abierto el Camino Primitivo durante el reinado de Alfonso II de Asturias (791-842) conocido como El Casto y personaje fundamental en la historia de la Ruta Jacobea, es obvio que las peregrinaciones a Santiago han tenido mejores y peores tiempos, y que han sido muchos los rostros conocidos que han ayudado a su difusión, desde Paulo Coelho, que hizo buena parte de él en 1986, recogiendo su experiencia para documentar la novela El peregrino de Compostela, publicada un año más tarde, a reyes, papas, y habituales del cine como Martin Sheen, película por medio incluida, The Way, en 2010, o Shirley MacLaine en 1994, siguiente año del primer Xacobeo que marcó un antes y un después. Porque lo que vino luego, me temo, es mucho selfie y postureo.