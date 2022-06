Financiación justa, consenso necesario

Siempre se cruza algo en el camino de un cambio imprescindible como es la reforma y actualización del modelo de financiación autonómica. Un melón que parecía que se iba a abrir al fin y se cruzó la pandemia. Cuando esta parecía controlada y se vaticinaba una fuerte recuperación económica no exenta de problemas, como el colapso de las redes de suministro, la falta de bienes hoy de uso masivo –como los microprocesadores– y de materias primas, se cruzó la grave crisis de precios que llega a caballo de otro de los jinetes del apocalipsis económico, la guerra, con una invasión rusa de Ucrania que cumple ya su cuarto mes sin visos de bandera blanca. ¿Y la financiación autonómica? Aparcada, aunque no en todos los foros. Gracias a Santiago Lago Compostela volvía a ser kilómetro cero del debate sobre un cambio vital pendiente desde 2014 en las décimas jornadas organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) y la Cátedra de Hacienda Pública de la Uvigo. Responsables autonómicos de Hacienda, expertos académicos y analistas de entidades especializadas han certificado que se deben sentar ya en busca de un consenso que, por no alcanzarse, sólo a Galicia le cuesta 800 millones de euros al año, lo que afronta de más para pagar sanidad, educación y políticas sociales. Es más que justo y necesario.