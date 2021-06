Galicia puntal de la recuperación

empresas. Un tejido productivo solidario y muy comprometido con su tierra es una de las principales causas que explican que Galicia haya capeado mejor que la media española el impacto del coronavirus. Pymes, micropymes y autónomos forman mayoritariamente el sistema circulatorio de la economía autóctona y son ellas, con sus trabajadores, quienes nos van a sacar del hoyo de la pandemia con una sola condición: que las administraciones, si no ayudan, al menos que no molesten. Que no se interpongan con hachazos fiscales como el que pretende imponer el Gobierno central a las herencias en vida –presuponiendo sin razón que todas ellas constituyen un intento de defraudar a Hacienda– con subidas de impuestos a todo lo que se menee o con una gestión oscurantista de los fondos europeos Next Generation de los que no se conoce ni un solo criterio con el mes de junio casi acabado. Esto es precisamente lo que denunció el presidente Feijóo durante la asamblea de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, ante la que se comprometió exactamente a hacer lo contrario. Es decir, a no estorbar. Para ello avanzó una ley gallega de reactivación transparente, una defensa a ultranza del derecho civil autonómico y una rebaja de tributos. Herramientas todas ellas que sin duda los emprendedores sabrán aprovechar para hacer de Galicia un puntal de la reactivación.