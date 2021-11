Ganas de que empiece ya el nuevo año

proyectos Hay muchos motivos para desear que el tiempo que nos queda de 2021 pase lo más rápidamente posible. La pandemia nos ha amargado todavía este año la existencia, aunque ahora mismo no sepamos muy bien en qué momento estamos, si darla por vencida o prepararnos para otra acometida. Pero es que además, en el caso de la capital gallega, el segundo semestre ha dado muestras de lo que puede ser 2022. No solo tendremos que abrir las puertas y que el Camino y la Catedral cumplan su cometido. Deberíamos tener concluidas obras importantes lo antes posible, además de servicios básicos que llevan tiempo en estado lamentable. Por supuesto, Concheiros, como paso inevitable para miles de peregrinos, tendría que estar en perfecto estado de revista a finales de enero, si se cumple el enésimo plazo anunciado. Tampoco se ha acabado aún el nudo de la avenida de Lugo, y no tenemos muy claro cómo beneficiará al caminante o cómo será su aspecto definitivo. Lo que es cierto es que los metros anteriores, por donde antes estaba el famoso bodegón de Concheiros, han dado un vuelco espectacular. Comparar su estado hace un año y el actual da muestras de hasta qué punto una obra puede mejorar la ciudad. Pero no solo se trata de piedra y hormigón. Santiago lleva años con un servicio de limpieza peor que malo. Que el nuevo contrato se firme y la ciudad recupere la dignidad de años anteriores, cuando llegó a ser una de las más limpias y premiadas -por este motivo- de Europa debe ser una obsesión. Igual que el transporte urbano. Semipeatonalizamos calles y borramos del mapa cientos de estacionamientos, pero ni buscamos alternativas viables para dejar el coche ni ofrecemos, desde las instituciones públicas con facultad para ello, un transporte colectivo que pueda suplir realmente al coche privado. Quedan pocos meses para que llegue de nuevo el período alto del segundo Año Santo. Que nos coja preparados, es lo único que pedimos. Beatriz Castro. Periodista