¿Gasolina a tres euros? Hagan algo, háganlo ya

“La gente verá una reducción de sus ingresos reales”, afirmaba el premio Nobel de Economía Paul Krugman antes de añadir que “el problema no es que los salarios comiencen a reflejar los precios, sino que la gente empiece a basar sus decisiones sobre precios y sueldos en la expectativa de que la inflación continuará siendo alta”. El estadounidense cuyas columnas en The New York Times son de obligada lectura en todos los foros económicos define a la perfección lo que está ocurriendo y aunque, en contra de lo que piensan la mayoría de sus colegas, apuesta por una crisis relativamente corta sí hace hincapié en que la escalada de costes en combustibles y energías está provocando una subida de precios que lastra la recuperación de muchos países encargados de mover el consumo mundial. Krugman considera que volverán a ser las clases medias (y las empresas medianas) quienes paguen la factura más elevada.

Gasolinas y electricidad están siendo especialmente castigadas por la guerra en Ucrania y su impacto repercute en el resto de la actividad. No es un problema solo de España y de hecho en estas últimas horas el presidente de EEUU, Joe Biden, justo antes de viajar a España para asistir a la cumbre de la OTAN, planteó suspender durante tres meses el impuesto federal sobre las gasolinas para ayudar a combatir los precios récord en los surtidores. Es más, el presidente se dirigió directamente a las grandes petroleras a través de un comunicado emitido con toda solemnidad desde la Casa Blanca: “Estos no son tiempos normales. Reduzcan el precio que cobran en las gasolineras para reflejar el precio que están pagando por el producto. Hágalo ahora. Hágalo hoy. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora”.

Un llamamiento que en España se convierte en clamor ante la realidad de haberse convertido en el país de la UE con los precios más caros, superando de largo a Alemania, que invirtió la situación gracias a las actuaciones del gobierno de Olaf Scholz.

Este 23 de junio el coste medio de la gasolina y del gasóleo en Galicia registraba un nuevo récord histórico y se consolida por encima de los dos euros por litro; además, en ambos casos se comieron ya la totalidad de la subvención de 20 céntimos que entró en vigor el 1 de abril. Dicen demasiados expertos que no es disparatado pensar que el precio se sitúe en el entorno de tres euros. Situación que será una bomba de relojería sin efecto retardado. Como dice Biden: hagan algo ahora, háganlo ya.